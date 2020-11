Warner pide disculpas por críticas a la representación de la discapacidad en "Las brujas"

Una nueva polémica envuelve al mundo del cine, especifícamente con la nueva versión de "Las brujas" a cargo de Robert Zemeckis.

En la cinta, Anne Hathaway interpreta a una mujer con una malformación similar a la ectrodactilia, que se caracteriza por la falta de uno o más dedos de la zona central. Activistas y asociaciones criticaron esta representación.

Quien más alzó la voz fue la nadadora paralímpica Amy Marren. ""Decepcionada con la nueva película de Warner Bros. Yo misma soy una gran defensora de celebrar las diferencias y, especialmente, las diferencias en extremidades. No es inusual que los cirujanos intenten crear manos como estas para niños y adultos con ciertas diferencias en sus extremidades, y es terrible que algo que hace a una persona diferente sea representado como algo terrorífico. Sí, soy plenamente consciente de que esto es una película, y que esas son brujas. Pero las brujas son básicamente monstruos. Mi miedo es que los niños vean esta película, inconscientes de que exagera tremendamente el original de Roald Dahl, y que las diferencias en extremidades empiecen a temerse. Esto abre debates nuevos y complicados para aquellos con diferencias en sus extremidades y complica lo que intentamos conseguir, que es celebrar quién eres", señaló.

