El actor Will Smith reapareció en televisión tras meses alejado de la vida pública y volvió a hablar de la bofetada que dio al comediante Chris Rock durante la gala de los Óscar a principios de año. "Hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando (...) y yo estaba pasando por algo esa noche, aunque eso no justifique mis actos", dijo Smith en el programa "The Daily Show". "Aprendí que tenemos que ser amables entre nosotros, es difícil y creo que lo más doloroso para mí fue que tome mis dificultades para hacerle difícil el camino a los demás, entendí la frase que dice: las personas lastimadas, lastiman a otras personas", agregó.

LEER ARTICULO COMPLETO