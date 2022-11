"Winnie the Pooh" no será el único: anuncian película de terror sobre "Bambi"

Tras dar a conocer la oscura versión del oso "Winnie the Pooh" en su próxima película de terror, el cineasta Scott Jeffrey y Rhys Frake-Waterfield, director de la cinta "Winnie the Pooh: Blood and Honey", anunciaron que "Bambi", otro tierno personaje de Disney, tendrá una sangrienta versión en el cine de terror en "Bambi: The Reckoning".

"La película será un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1923 que todos conocemos y amamos. Inspirándose en el diseño utilizado en 'The Ritual' de Netflix, Bambi será una feroz máquina de matar que acecha en la naturaleza. ¡Prepárense para un Bambi con rabia!" dijo Jeffrey al portal de horror Dread Central.

El personaje, creado por Felix Salten en 1923 y adaptado por Disney casi 20 años después en un recordado largometraje animado, pasó a dominio publicó en enero de este año, por lo que ITN Studios y Jagged Edge Productions estarían preparándose para iniciar la producción de la película en enero de 2023.

En tanto, "Winnie the Pooh: Blood and Honey", la cinta de terror slasher que promete arruinar la infancia de quienes crecieron con el personaje infantil de A. A. Milne, se prepara para estrenarse el próximo 15 de febrero.