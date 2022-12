Zac Efron protagonizará película sobre emblemática familia de la lucha libre

En plenas grabaciones se encuentra la cinta "The Iron Claw", la que retrata la trágica historia de una de las familias más emblemáticas de la lucha libre: los Von Erich.

De los seis hijos del promotor y luchador Fritz Von Erich, todos luchadores, cuatro murieron antes de los 35 años. Zac Efron es el protagonista y dará vida a Kevin Von Erich, uno de los hijos sobrevivientes del clan.

Además, en el elenco destacan Lily James ("Pam & Tommy"), Maura Tierney ("The Affair"), Jeremy Allen White ("The Bear"), Harris Dickinson ("The King's Man") y el actual Campeón Mundial de la empresa All Elite Wrestling, Maxwell Jacob Friedman (MJF).

El filme es dirigido por Sean Durkin, director reconocido por las aclamadas cintas independientes "Martha Marcy May Marlene" y "The Nest".

Detrás de esta historia se encuentra la compañía A24, la responsable de películas como "Hereditary", "Uncut Games", "Ex Machina" y "Minari", entre otras.

Se espera que "The Iron Claw" se estrene el próximo año.