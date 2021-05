Zack Snyder busca hacer una versión femenina de "The Wrestler" con Amy Adams

El director de "La liga de la justicia" y "Army of the Dead", Zack Snyder, quiere hacer una versión femenina de la clásica cinta de Darren Aronofsky, "The Wrestler".

Para ello, se encuentra en una primera fase de ideas, donde le encantaría que Amy Adams sea la protagonista.

"Es una especie de versión femenina de 'The Wrestler', sobre una ama de casa del medio oeste que resulta que tiene un cuerpo bastante bueno y comienza a hacer algunas competencias de culturismo, y luego cae en un agujero de conejo de esteroides y hormonas. Se convierte en una competencia entre el fitness y la familia, y ella pierde a su familia porque está gastando todo su dinero en suplementos dietéticos, medicamentos, zapatillas y todo eso", sostuvo el director en The Telegraph.

Respecto al deseo que sea Adams la protagonista, fue claro en decir que se debe porque el papel requiere el grado de compromiso que ella muestra por su oficio y llevar a cabo las largas jornadas de entrenamiento.

De momento, el proyecto solo está en la mente del director y no se conocen mayores detalles, y no cuenta con ningún tipo de financiamiento.