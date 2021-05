Zack Snyder confesó que Warner le rechazó un capítulo final para "300"

La "Liga de la justicia" puso fin a la buena relación que tenía Zack Snyder con los estudios Warner, en donde hizo su segundo largometraje como director, "300".

El cineasta reveló que escribió un capítulo final para esa cinta durante el encierro por la pandemia, sin embargo, se lo rechazaron.

"Durante la pandemia, tenía un acuerdo con Warner Brothers y escribí lo que básicamente iba a ser el capítulo final de '300'. Pero cuando me senté a hacerlo, acabé escribiendo una película diferente. Estaba escribiendo sobre Alejandro Magno, y acabó convirtiéndose en una película sobre la relación entre entre Hefestión y Alejandro", partió contanto.

"Acabó siendo una historia de amor, así que no encajaba como la tercera película. Pero estaba ese concepto y acabó siendo genial. Se llama 'Blood and Ashes' y es una bella historia de amor con guerra. Me encantaría hacerla. Warner dijo que no, ya sabes que ellos no son grandes fans míos. Es lo que hay", cerró en The Playlist.