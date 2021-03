Zack Snyder sobre volver a dirigir en el Universo de DC: "Quién sabe lo que depara el futuro"

Con un día de estreno de su corte de "Liga de Justicia", Zack Snyder se refirió a un posible regreso a dirigir una película del Universo Extendido de DC junto a Warner Bros.

Snyder retomó el proyecto de "Justice League" luego de que fanáticos pidieran su versión tras el mal recibimiento que tuvo la cinta de Joss Whedon en 2017. Warner Bros. financió el corte de Snyder, que fue estrenado este jueves 18.

Ante la consulta de volver a ser parte del Universo de DC, Snyder respondió: "Siempre digo, ¿qué era más probable? ¿Que Warner Bros. me pediría que hiciera una secuela de 'Liga de la Justicia'? ¿O que resucitarían una película de hace tres años, gastarían millones de dólares para restaurarla a mi visión original y luego la estrenarían?".

"La secuela habría sido un escenario más probable que lo que acaba de suceder. Entonces, supongo que frente a eso digo, 'Quién sabe lo que depara el futuro'", expresó a Entertainment Weekly.

Al menos las próximas cinco películas confirmadas del Universo de DC no tienen a Snyder como director, partiendo con "The Suicide Squad" de James Gunn en agosto de este año y terminando con "Black Adam" de Jaume Collet-Serra no antes de 2023.