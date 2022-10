Camila Recabarren anuncia su estreno en el cine: "Hubo apoyo constante de todos"

La ex Miss Chile Camila Recabarren sorprendió al revelar que debutará en el cine con una comedia zombie dirigida por la directora y dramaturga chilena Sandra Arriagada, "Muertas Vivas".

En la cinta donde comparte escena con el comediante "Pollo" Castillo, con Belén "Belenaza" Mora y Koke Santa Ana, la exchica de reality encarnará a una joven que se encontrará con "malas prácticas y envidias del rubro" luego de intentar suerte en el modelaje, acorde relató a BioBio Chile.

"Sandra, la directora, me contactó", explicó Recabarren al mismo medio, antes de señalar que "yo no soy actriz, pero me tocó toparme con buenos actores y actrices que fueron muy solidarios a la hora de desempeñar mi papel, me dieron buenos consejos

En la misma línea, Recabarren añadió que "fue un trabajo en equipo y cuando los trabajos se hacen en equipo, salen mucho mejor y hubo un apoyo constante de todos", expresó además sobre el rodaje en donde el "Pollo" interpretará a un director de publicidad.

"Están buenas las películas (chilenas) y que se apoye al cine nacional. Esto era de terror y más cómico, pero también es (un proyecto) entretenido y novedoso para el cine chileno", apuntó.

"Hay que confiar en estas apuestas diferentes y entretenidas también. Hay que abrirse de mente", expresó además, sin descartar continuar en este horizonte artístico en el futuro: "encuentro muy entretenido este mundillo".