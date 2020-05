Comic Con San Diego anuncia "convención virtual" tras cancelar versión 2020

Tras cancelar por primera vez en 50 años de historia, Comic-Con San Diego se adaptó y anunció que realizará una "convención virtual" este año.

Debido a la pandemia de coronavirus, el popular evento tuvo que ser cancelado para decepción de fanáticos que esperaban novedades del los cómics, cine y series.

La convención virtual llamada Comic-Con At Home fue confirmada este viernes con un video en la que aprovechó la oportunidad para burlarse de sí misma, alardeando de que no habrán filas y que las mascotas estarán permitidas.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha exacta de la convención pero sí se anticipa que será en julio.

See you this summer! #ComicConAtHome pic.twitter.com/Sf5UbJkXtE