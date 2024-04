ExMaster Chef Bárbara Lackington se baja de Miss Chile por diagnóstico de anorexia

La modelo Bárbara Lackington reconoció que renunció a su candidatura como Miss Chile debido a un problema de salud.

Con absoluta franqueza, la joven de 25 años que tiempo atrás fue finalista en Master Chef, detalló a LUN el transfondo de tener un trastorno de la conducta alimentaria y las decisiones que tomó al respecto en un importante punto de su carrera.

"Me diagnosticaron anorexia purgativa. Como lo he dicho antes, enfrento trastornos mentales (...) Yo me quiero mejorar y quiero estar sana. Me dijeron que de un día a otro no se podía arreglar lo que tengo, pero estoy en eso", señaló Bárbara Lackington.

"Me estoy tratando"

"La mayoría me ha dicho que lo principal es preocuparse de la salud. Así que en verdad estoy feliz de las decisión que tomé", comentó Lackington, quen destacó el apoyo y cariño de su familia y seguidores.

En ese sentido, argumentó que "yo iba a representar a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo. Me di cuenta de que no puedo representarlos si no estoy bien yo misma".