HBO, Disney, "The Walking Dead", "The Boys", "Star Trek" y más serán parte de Comic Con 2020

Entre el 22 y 26 de julio se realizará la versión virtual de Comic Con 2020, cuya edición en San Diego fue cancelada debido al coronavirus.

El evento estadounidense tendrá entre 300 y 400 paneles virtuales, con estrellas y material para los fanáticos de diversas producciones.

HBO tendrá un panel virtual de su serie "His Darks Materials" con Dafne Keen ("Lyra"), Ruth Wilson ("Mrs.Coulter"), Ariyon Bakare ("Lord Boreal" ), Amir Wilson ("Will Parry"), Andrew Scott ("John Parry") y Lin-Manuel Miranda ("Lee Scoresby") el jueves 23.

También el canal estadounidense tendrá el sábado 25 un panel virtual con los actores de "Lovecraft Country", serie basada en la novela del mismo título que se estrenará el 16 de agosto.

Amazon, por su parte, tendrá un panel el jueves 23 sobre su próxima serie "Utopia" (una adaptación de la original británica) con John Cusack y Rainn Wilson, entre otros.

La plataforma de streaming también hará un evento sobre la reciente serie creada por Greg Daniels, "Upload", y un panel con los protagonistas de "The Boys" para hablar de su segunda temporadas. Ambas instancias serán el jueves 23.

En tanto, el universo de "The Walking Dead" tendrá varios paneles, como el de la serie con sus protagonistas Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan por el episodio final de temporada 10 que fue postergado para octubre.

"Fear the Walking Dead" presentará un panel con su elenco para hablar de la sexta temporada de la serie y se mostrará un conversatorio sobre la nueva serie del universo, "The Walking Dead: World Beyond".

El universo "Star Trek" tendrá una lectura de guion virtual de "Star Trek: Discovery" con sus protagonistas y se mostrará adelantos de la serie animada "Star Trek: Lower Decks".

"Star Trek: Picard" tendrá un panel virtual con Patrick Stewart a la cabeza, junto al resto del elenco de la serie estrenada a principios de este año.

Otras producciones que tendrán paneles virtuales en Comic Con San Diego 2020 serán "Looney Toons Cartoons", "Hora de Aventura", "Padre de familia", "Duncanville", "What We Do in the Shadows" y la película "Bill & Ted Face the Music".

Los eventos se podrán ver a través de la cuenta de YouTube de Comic Con.

Incoming! The #ComicConAtHome Thursday, July 23, programming line-up is here. https://t.co/QsgqwQhHOs Make sure you’re subscribed to our YouTube channel and those bell notifications are turned on so you don’t miss any of the exciting panels we have in store this year. pic.twitter.com/HRHMiV3J3l