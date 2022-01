Lanzan el tráiler oficial del show del Super Bowl con Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y más

A tan solo un par de semanas de la realización del ansiado torneo de fútbol americano, el Super Bowl, fue revelado el video oficial del popular evento de medio tiempo y sus protagonistas musicales.

Mientras que en octubre del año pasado fueron dados a conocer los nombres de los artistas que conformarán el line-up, Pepsi, el auspiciador oficial, recientemente develó el registro promocional del receso del evento deportivo.

El clip, cuyo estilo cinematográfico recuerda a las producciones de Hollywood, introduce a cada uno de los invitados estelares en particulares estilos: Eminem, Snoop Dogg, Mary Jane Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre.

"El tráiler más épico y repleto de estrellas del show de Medio Tiempo del Super Bowl ya está afuera", publicó la marca en su cuenta de Twitter.

"Mira cómo estos cinco titanes de la música se preparan para el evento #PepsiHalftime el 13 de febrero", añadió.

