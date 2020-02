Alcalde Lavín corrigió a Mon Laferte por sus "opiniones": "Eso es muy grave"

Este martes, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, criticó a Mon Laferte tras su actuación en el Festival de Viña, donde la artista preguntó en el escenario si era delito expresar su opinión.

La cantante se refería a que Carabineros pidió a Fiscalía que la citara a declarar por sus dichos sobre los incendios en el Metro.

En noviembre, tras ser consultada por los ataques incendiarios al Metro de octubre, Laferte acusó: "Eso se está estudiando. Hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando".

La diferencia entre opinar e imputar un delito fue lo que notó Lavín. "Ella dio una entrevista en EE.UU., donde dijo que carabineros y militares habían quemado el Metro. Eso es algo muy grave, no puedes decirlo si no tienes antecedentes. Eso no es así", comenzó.

"Cuando dices algo así, de tanto impacto, siempre la Fiscalía te llama para preguntar si tienes más datos o antecedentes", agregó Lavín.

"Ella, cuando dice 'yo di una opinión no más', en realidad dio más que una opinión, porque se refirió a un hecho concreto, que no es efectivo. Yo puedo opinar, pero decir algo que no es, tiene sus consecuencias", remató el jefe comunal.

Las frases: