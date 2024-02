Alison Mandel y menciones a Ruminot en Viña 2024: "Pedro me da mucho material"

La comediante Alison Mandel analizó su exitoso paso por Viña 2024, donde obtuvo el cariño del público y las Gaviotas de plata y de oro.

La humorista chilena centró su rutina en su vida con el comediante Pedro Ruminot y en la familia que han construido juntos. "Me siento muy feliz. El humor es un momento que la gente disfruta mucho y sería rico sin entrar con este temor de que va a comerte el Monstruo", aseguró Mandel tras su show.

Sobre las menciones a su esposo, la ex "Club de la Comedia" señaló que "no lo sorprendió porque ya había visto la rutina". "La verdad es que Pedro me da mucho material, y él también tiene muchas cosas mías en su espectáculo", señaló.

Además recalcó que "mis guiones los escribo yo sola, toda la creación de la rutina la hice yo solita".

Rechazó ir a Viña

Alison Mandel, que habló de su maternidad sobre el escenario de la Quinta Vergara, también reveló que en 2023 rechazó ir al Festival de Viña del Mar.

"El año pasado rechacé la invitación al Festival porque mi hijo todavía no estaba tan autónomo e independiente. La maternidad tiene mucho de paciencia, a veces es frustrante. Cuesta mucho compatibilizar tu carrera profesional con la maternidad", indicó.