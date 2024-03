Carolina de Moras se refirió al manejo de Pancho Saavedra y María Luisa Godoy en Viña 2024

Carolina de Moras se refirió al comentado desempeño que ha tenido Pancho Saavedra junto con María Luisa Godoy al animar el Festival de Viña 2024.

En conversación con "Mucho Gusto", la comunicadora, que animó el certamen entre 2014 y 2018, aseguró que "lamentablemente, y lo hablaba el otro día con Antonio Vodanovic, nos pasa que cuando uno ya estuvo en el escenario, ves cosas más desde adentro. Entonces, te das cuenta de repente de las mismas piedras que les van poniendo a los animadores".

"La primera noche para cualquier animador siempre va a ser súper difícil. Yo creo que Pancho sorteó súper bien esa valla. Anoche lo vi mucho más relajado, disfrutando y pasándolo bien; eso es impagable en el Festival, porque tiene dos opciones, se te transforma en una tortura donde estás contando como los presos los días para que se acabe, o lo disfrutas", explicó.

Sin embargo, la también modelo aseguró que a Saavedra "lo he visto bien, pero lo he visto complicado. Ha sido un cierre de ciclo para Canal 13 y TVN, que me imagino que van a quedar con la sensación de 'nos faltó'. Pero eso siempre pasa, uno siempre siente que quedó al debe al final".

Al ser consultada sobre las pifias que tuvieron que enfrentar tras el show de Andrea Bocelli, de Moras aseguró que "a nosotros nos tocó en varias oportunidades con el Rafa (Araneda) salir de eso, y no es fácil; porque hay que pensar siempre que el Festival, más que racional, es emocional.

"Creo que siempre es bueno abarcar al público desde el sentimiento, no a lo racional de 'pucha, se acabó, se fue, es que no hay', porque le estás vetando la expresión a la emoción; y en ese sentido, nadie razona bien. Cuando tú eres animador, tienes que enfocarte en que estás con y para el público. Uno tiene que aprender a ser un poquito más rebelde para que todo funcione; por supuesto, dentro de la sincronía del equipo", concluyó.