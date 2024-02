Antonio Vodanovic se lanza contra supermercado por parodia con Pancho Saavedra

A solo días del Festival de Viña 2024, el legendario animador Antonio Vodanovic se lanzó en contra de la campaña de un supermercado que incluye a Francisco "Pancho" Saavedra.

El conductor del evento viñamarino por 28 años declaró su molestia luego de que un supermercado hiciera una parodia con su voz y su aspecto físico, con un personaje que le da recomendaciones a Saavedra, que debuta este 2024.

La empresa, de la que Saavedra es uno de sus rostros, lanzó una campaña llamada "En búsqueda de la sabiduría", en la que junto a Jorge Zabaleta van por la nieve hacia una montaña para encontrarse con un "maestro" en un templo.

Ese "maestro" tiene una voz y físico muy parecido a Vodanovic, quien acusó recibo y escribió en X (ex Twitter): "Hablando de Ética. Señores de Unimarc, si no pueden contratar al original, no doblen mi voz y falseen mi imagen".

Posteriormente, Vodanovic dijo a The Clinic que "luego de negociaciones avanzadas y de haber revisado textos, corregidos por mí, se acabó el contacto con Unimarc sin explicación".

"No aceptar un presupuesto es una posibilidad, pero burdamente reemplazar al original tratando de parodiar voz e imagen no me parece correcto. Exigí una explicación y no tuve respuesta", expresó.