Belén Mora hace autocrítica de su rutina en Viña 2023: "La Gaviota de Oro no la habría aceptado"

Anoche, la presentación humorística de Belén Mora no pudo captar la simpatía del monstruo y solo logró conseguir la Gaviota de Plata. Hoy la comediante explicó por qué, según ella, mereció el primer galardón y no el segundo.

En entrevista con Chilevisión durante "Contigo el la mañana", "Belenaza" opinó que si bien "los primeros 40" minutos de su rutina "la gente se cagó de la risa", señaló en modo de autocrítica que "desde el chiste de la ensalada en adelante los perdí".

"Y no funcionó, pero tampoco me voy a echar a morir y por lo mismo cuando empezaron a pifiar, me di el tiempo de escucharlos porque uno trabaja para el público, y si el público se está manifestando, que se manifieste y que se siente con todo el derecho de hacerlo", señaló.

Aunque también la humorista defendió el principio de su rutina: "Pero eso de que me regalaron la gaviota, no guachito. Me aplaudieron 40 minutos y esa de plata me la merecía. La de oro no, la de oro habría sido regalada y no la habría aceptado".

"Por eso cuando empezaron los animadores, a quienes les agradezco el apañe, quizás un poco a invitar a la gente a que me dieran la de oro, yo ahí dije no, porque prefiero tener una ganada que una segunda regalada", cerró.