Belén Mora sobre Diego Urrutia: "Lo que va a hacer es tremendamente admirable"

Durante la conferencia de prensa de Viña 2023, la actriz y comediante Belén "Belenaza" Mora fue consultada sobre sus compañeros humoristas, mencionando su "admiración" por Diego Urrutia, quien fue confirmado como el reemplazo de Yerko Puchento a solo días del inicio del Festival.

"En este minuto al que más admiro es a Diego. Si a mí me hubieran ofrecido 5 días antes de empezar el Festival estar una noche habría cobrado en UF...páguenme lo que a Martín, a María Luisa por tres", soltó la humorista, agregando que "lo que va a hacer Diego es una valentía espectacular, es tremendamente admirable".

La exintegrante de "Morandé con compañía" también se referió a unos supuestos tuits que reflotaron debido a su presentación en el certamen viñamarino, afirmando que, de haber sido escritos por ella "habría utilizado términos muchísimo más peyorativos".

"No me vendí por plata, cobré lo que valgo y si alguien se vende por bolitas de dulce no sé, yo cobro mi trabajo", sentenció la humorista, desmintiendo también rumores que afirmaban haber cobrado una alta cifra por su presentación: "Me he ganado tener un precio, pero aclarar también que no me pagaron 70 millones como dicen, no me pagaron 100 (...) enfrento las críticas como lo que son críticas, no es la vida las redes sociales y lo único que importa es cómo reaccione la Quinta el resto que hablen lo que quieran".

La comediante 39 años, que subirá este martes al escenario de la Quinta Vergara, afirmó además estar "muy segura y confiada" con su rutina: "voy a dar todo, voy a llorar si tengo que llorar, le informo al profesor Campusano que sí voy a decir un par groserías muy bien escritas y muy bien pronunciadas (...) voy a disfrutar he esperado esto desde que tengo 8 años".