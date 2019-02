Cecilia defendió a Tijoux: Dos veces he dicho no a Viña para actuar gratis

La polémica tras la negativa de Ana Tijoux a no actuar en el homenaje a Lucho Gatica en Viña gratis sigue cosechando apoyo y ahora fue el turno de Cecilia, la incomparable.

La cantante aseguró en su cuenta de Twitter que "dos veces he dicho no a Viña del Mar, para actuar gratis".

"Eso es respeto por lo que uno hace y saber que el descreste no ha sido gratis. Acá uds., como público y seguidores respetan, el resto solo quiere dinero y figurar, no lo sabré yo en estos 60 años artísticos! Se puede decir no!", escribió.