Mariel Mariel representará a Chile en Viña 2024: "Es música profundamente chilena"

La cantante Mariel Mariel será la representante de Chile en la Competencia Folclórica del próximo Festival de Viña del Mar.

Tras una carrera de más de 15 años y cuatro discos publicados, Mariel Villagra llegará a la Quinta Vergara de la mano de "Cuerpo y Guitarra", un tema de su autoría que "se conecta de una manera bien sensata con mis raíces con Chile".

"Estoy en una etapa en la que le doy tiempo de mi vida y mi creación a la música de las raíces, una música que es profundamente chilena. Me siento con ganas de ganar esa gaviota me siento con la energía auténtica para defender mi canción y para mostrarla a quien quiera sentirse representado", señaló la artista a Cooperativa.

La cantante dedicó buena parte de su trabajo a los sonidos de Latinoamérica y a explotar el "flow latino". Sin embargo, en el último tiempo ha tenido un acercamiento con su país pese a que señala que "tuve una distancia muy grande con Chile".

"Al final venimos de un lugar, que tenga un nombre o un sistema, es un territorio que tenemos en común. Venimos de ahí y es lindo defenderlo, representarlo y camisetearse con Chile", dijo.

La experiencia de Mariel Mariel

Durante su carrera, construida principalmente en México, Mariel Mariel acumula presentaciones en escenarios como Lollapalooza y Vive Latino. Esta experiencia le da la seguridad necesaria para pararse en Viña 2024.

"Tengo una carrera y presentaciones en el escenario que me sostienen y con los que llego a la Quinta Vergara. Como que tengo la humildad necesaria que te dan los años y el recorrido, y que te permite valorar cualquier escenario", puntualizó.

En ese sentido sostuvo que esta competencia "es un juego y me encanta que me haya tocado jugar a mí este año", y aclaró que "no me estoy jugando la vida, digamos. Estoy jugándome una canción. Estoy proponiéndole a Chile una canción para que se identifiquen y que me apoyen".