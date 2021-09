Concejal de Viña dispara: "Ojalá TVN y Canal 13 no dejen botado el festival como lo hicieron este año"

Justo en días en que comienzan las conversaciones para ver la viabilidad de realizar el Festival de Viña en 2022, el concejal Sandro Puebla afirmó que espera que TVN y Canal 13 realicen el evento y no se concrete la suspensión por segundo año consecutivo.

"Los canales no quieren hacer el festival. Dan varias explicaciones, dan muchos 'no'. No me gusta esta actitud de ellos", dijo Puebla en conversación con "Una Nueva Mañana" de Cooperativa.

"Hoy están las condiciones para realizar el próximo festival. Le dije a la alcaldesa (Macarena Ripamonti), le dije a los abogados. Hay aforos controlados, hay pase de movilidad, hay campaña de vacunación. No me parece que deba suspenderse", agregó el concejal independiente.

Puebla enfatizó su punto con la idea de realizar un evento con nombres chilenos e incluso artistas argentinos. "¿Por qué no damos una señal desde la principal plataforma de Latinoamérica al mundo que este continente se está levantando?", expresó.

"Los canales dicen que económicamente no es viable. Pero al ser distinto con artistas latinoamericanos bajan los costos", afirmó Puebla y dijo que con un aforo de cinco personas "siento que habrán precios distintos, los artistas no serán tan caros como para traer de otras partes".

"Yo digo ¿cómo no inventar algo distinto? ¿Qué le está pasando a la televisión chilena? ¿Cómo no vamos a tener la posibilidad de hacer algo? Hay artistas nacionales y de la región que pueden venir. ¿Por qué no hacer un esfuerzo más allá y no decir 'no' rotundamente", cuestionó Puebla.

Las mesas de trabajo para ver el próximo festival comienzan este viernes y Pueblo espera que "esta vez los canales no nos vayan a dejar botados como nos dejaron este año. Presentaron un programa, que la verdad de las cosas no fue lo que esperábamos en lo personal".