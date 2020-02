Diputados de Chile Vamos criticaron duramente a Kramer por homenaje a "la primera línea" en Viña

Duras críticas en diputados de Chile Vamos despertó la exitosa rutina de Stefan Kramer en su tercera actuación en el escenario de Viña del Mar, que, basada en gran parte en el estallido social ocurrido en Chile desde el 18 de octubre, incluyó a la llamada "primera línea" de las protestas.

Esta noche, la primera de la 61a edición del festival, no era fácil: desde horas antes, fuera del recinto de la Quinta Vergara -sede del evento- multitud de personas se manifestaba, con enfrentamientos con Carabineros, para exigir la cancelación del certamen en medio de la crisis social que vive Chile.

La fuerza de Kramer pasó y fue ovacionada. En una rutina marcada por la contingencia, el comediante no dejó títere con cabeza al imitar a políticos oficialistas y de oposición, artistas, deportistas y figuras del espectáculo.

Pero además hizo un pequeño homenaje a "la primera línea" de las manifestaciones e invitó a subir al escenario a personajes que se transformaron en íconos de las protestas: "Pareman", "Baila Pikachu" y "El Estúpido y Sensual Spiderman".

Pese al éxito de la presentación de Kramer, esta última parte de la ovacionada rutina no les pareció a los diputados Diego Schalper y Eduardo Durán, de Renovación Nacional.

"Mal @StefanKramerS elogiando a la primera línea en #Vina2020. La violencia no es el camino para avanzar en los cambios que Chile necesita", expresó Durán en su cuenta de Twitter.

"Primera línea es la que nos deja marchar (...) y luego: todos juntos podemos terminar la violencia. Abrazarnos(...)". Idealizando la violencia no se termina con ella. El fin no justifica los medios. Una rutina que da para pensar, con aciertos en temas sociales. Pero errado ahí.", escribió Schalper en la misma red social.

La respuesta de Kramer

Durante su conferencia de prensa tras su rutina en Viña, Kramer salió a responder las críticas de los diputados de Chile Vamos.

"Di visibilidad a lo que viví y con lo que me involucré y no lo veo de esa manera. Después repito en el final que estamos en una instancia donde hay una herida grande y la violencia no la va a sanar", sostuvo el comediante en la rueda de prensa.

Gabriel Boric celebró imitación: "Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos"

Desde el resto del mundo político, la última presentación de Kramer fue alabada por parlamentarios. "Kramer me agarró pal webeo en Viña. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. Este año vamos con todo! #ChileDespertó", celebró en su cuenta de Twitter el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social), que estuvo entre los que fueron imitados en la rutina.

"Notables Stefan y Paloma. Todo lo que es genialidad y talento, retratándonos tal como somos. Un país capaz de reírse de si mismo puede salir adelante con justicia y en paz", celebró el diputado Matías Walker (DC).

La diputada comunista Karol Cariola (PC) también alabó la presentación: “Que importante lo que hace Kramer en #Vina2020. Sin miedo, lo dijo todo. Le pone voz a tantos y tantas. Por Chile, gracias!".

“Kramer … se las mandó!¡!Gracias!¡!”, afirmó, por su parte, el senador PS Juan Pablo Letelier.