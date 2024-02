El radical cambio físico de José Miguel Viñuela antes de cubrir Viña 2024: "Dejé el copete"

José Miguel Viñuela cumplirá una función no menor para el Festival de Viña y para eso estreno un nuevo cambio en su apariencia.

En ese sentido, el animador, el programa de TV+, "Tal Cual", reveló que bajó cerca 5 kilos de cara a su cobertura de la versión 2024 del esperado evento chileno y específico, en la Ciudad Jardín.

"Bajé como cuatro kilos y medio. He bajado la guata, la cabeza todavía no, lo que me pasa es que empiezan a crecer las orejas", dijo irónicamente Viñuela y dando espacio al humor.

En relación a su aspecto mas robusto, Viñuela dijo que todo se dio un poco antes del Festival de Talca, cuando "venía de un fin de semana en la playa".

"Me abrocho los cordones de los zapatos, y al subir me costó. Tenía que adelgazar", soltó Viñuela.

¿Cuál es el "secreto" de José Miguel Viñuela?

"La primera medida, dejé de tomar copete. Estoy hace más de un mes sin tomar, solo bebida y agua. Lo otro que empecé a hacer fue ayuno, no comer después de las siete de la tarde", detalló.

En la misma línea, Viñuela manifestó sus sorpresa ante los notorios cambios, aunque sean sean unos sacrificios menores. "Altiro te empiezas a sentir mucho mejor, y también agregué más proteína", cerró.