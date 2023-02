¿Era real el aviso que "interrumpió" a Rodrigo Villegas?: Eduardo Fuentes explicó la verdad sobre aparición en Viña 2023

El periodista Eduardo Fuentes detalló la trastienda de uno de los momentos remarcables de la rutina del comediante Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2023, que también hizo dudar a los espectadores.

Mientras el ex Morandé con Compañía reproducía los videos musicales de Youtube que lo entretuvieron en pandemia, no pasó inadvertida la "interrupción" de un aviso protagonizado por Fuentes: "¡Hola amigos! Me acabo de hacer una maravillosa página web".

Al respecto, el conductor de "Buenas noches a todos" de TVN explicó que la idea era hacer un comercial del tipo que hacía Luisito Comunica: "Y él estaba al lado mío y me miró con cara de ¿Me estás parodiando? jajaja", relató a LUN.

"Ese aviso no existe, está grabado para la ocasión. Me contactó Rodrigo, porque él lo hacía en su rutina con otros videos, pero obviamente (acá) no podía ser un comercial (real). Yo estaba de vacaciones y le dije "cuando llegue lo grabamos", recordó.

Al ser consultado si estaba enterado en qué contexto iba a utilizarlo el humorista, el comunicador respondió que "yo no sabía y estaba nervioso, porque si le iba mal iba a quedar yo como yeta. Iban a decir 'iba bien hasta que salió el video'. Ahora estoy feliz por él, por su familia y su trabajo", recalcó.