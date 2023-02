"Están matando la profesión": Valentín Trujillo reaccionó furioso ante salida de la Orquesta de Viña 2023

El músico Valentín Trujillo reaccionó con indignación ante la decisión de retirar físicamente a la Orquesta de la Quinta Vergara en el próximo Festival de Viña del Mar.

"No puedo estar ausente de una opinión ante la desastrosa decisión de los organizadores del Festival de Viña del Mar de no contar con orquesta en vivo. Este error me llega de cerca, en forma sensible y penosa", comenzó diciendo el pianista en sus redes sociales.

En su columna de opinión, titulada como "Musicidio Calificado", Trujillo asegura que "están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad, por lucro y codicia" y que "se avanza de manera cruel y preocupante hacia un 'musicidio'".

"Me da una pena enorme decir que he quedado sorprendido y herido en mi amor propio hacia los músicos y esta noble y necesaria profesión. No solo es un despropósito un festival de la música sin orquesta, ¡sin músicos! sino que también es una falta de respeto", agregó el "Tío Valentín".

A lo largo de sus más de 60 años de trayectoria, Valentín Trujillo tuvo la oportunidad de presentarse varias veces en el Festival de Viña del Mar, incluso ganando las competencias en algunas ocasiones. En 2010 recibió un homenaje oficial por parte del evento.

¿Qué pasó con la Orquesta del Festival de Viña?

Luego de que la producción general del Festival de Viña del Mar confirmara que no habrá orquesta de músicos en su edición 2023, varias voces de la industria se alzaron para criticar la decisión.

El ex director Horacio Saavedra, la SCD y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fueron tres voces contrarias a esta medida. Por otro lado, Alex Hernández, ex director de la transmisión televisiva, aseguró que lo ocurrido "no es algo terrible".

Por parte del municipio, los concejales iniciaron una serie de acciones legales que buscan frenar la salida de la Orquesta, ya que argumentan que "los canales concesionarios están incumpliendo abiertamente el contrato de concesión".