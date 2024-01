Gobierno entra en el caso Peso Pluma: "Nos preocupan canciones que promueven la cultura narco"

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la petición de un concejal para cancelar el show de Peso Pluma en el Festival de Viña 2024.

Un día después de que se conociera la carta que René Lues envió a la alcaldesa Macarena Ripamonti para pedir que se revisara la participación del mexicano, ahora Tohá fue consultada sobre la situación.

Lues dijo a la alcaldesa de Viña del Mar que "no es adecuado utilizar canales, recursos y espacios públicos para promover este género de música y las canciones ligadas al narco". Entre las letras del mexicano se encuentran referencias al "Chapo" Guzmán y la droga.

La ministra del Interior afirmó en un punto de prensa que "como Gobierno y como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materias de sexismo".

Asimismo, Tohá dijo que "el Festival y todo evento tiene la libertad de invitar o no invitar artistas y cuando no se invita a un artista no significa que se le esté censurando".

En ese sentido, la ministra afirmó que "cuando se invita a un artista significa que se le quiere promover y hay artistas que a veces uno no quiere promover, particularmente aquellos que están detrás de la cultura narco".