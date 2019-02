Hija de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza contó vergüenza que pasó con Sebastián Yatra

Florencia Araneda, de apenas 15 años, lleva una década viajando al Festival de Viña por el trabajo de sus padres famosos, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. La joven contó cómo fue su encuentro con Sebastián Yatra que la sonrojó.

La joven contó sobre sus artistas favoritos y dijo a LUN que "pa' bailar, Bad Bunny. Para cantar, Sebastián Yatra. Me gusta él y el ritmo que tiene. Me saqué una foto con él después de una entrevista que le hizo mi papá. Muy amoroso y buena onda".

No fue el único encuentro con el cantante colombiano. El segundo fue más vergonzoso. "Después me lo encontré en el ascensor y me saludó. Me puse roja como tomate", contó la adolescente.

Florencia y la ventaja de tener papás famosos. "Puedo saludar a los artistas y tomarles fotos. Me los topo en el hotel o mi papá me invita a alguna reunión. Mi papá me ayuda, porque yo no me atrevería a pedirles una foto. Me da vergüenza interrumpir".

Por último, sobre cuál de sus progenitores es menos tecnológico, Florencia dijo que "mi papá no cacha nada. Se quedó en Facebook, yo creo".