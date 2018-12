Ignacio Gutiérrez: Estoy dispuesto a hacer en el Festival de Viña lo que sea necesario

Este 2018 termina bien para Ignacio Gutiérrez. Además de consolidarse como conductor de "Muy buenos días", la próxima temporada se sumará a "No culpes a la noche" junto a Kathy Salosny. Pero el periodista apunta a más alto.

El actual animador de TVN afirmó a La Tercera que "ha sido un año de mucho trabajo, y de redescubrir cosas que se me habían olvidado de mí, como el sentido del humor, la empatía y muchas más".

Pero Gutiérrez también quiere ser parte del Festival de Viña, que a partir de 2019 tendrá a TVN junto a Canal 13 como las estaciones que exhibirán el evento musical. "Yo, del Festival, estoy esperando todos los whatsapps que me lleguen. Conversé con el canal, y acá saben que me encanta... Acá les dije que estaba dispuesto a hacer en el Festival lo que era necesario hacer", expresó.

"Creo que todos los que trabajamos en la tele, queremos algún día llegar a animar el Festival de Viña. Al que diga que no, no le creo", afirmó el periodista. Y agregó: "Creo que las cosas que uno quiere, hay que verbalizarlas, y por eso le he dicho al canal que algún día quiero animar un festival, que me quiero probar ahí".

"Entiendo que soy el nuevo, y tengo muy bien trabajadas mis frustraciones, por eso sé que cualquier posibilidad de animar un festival tiene que ser a partir de 2020", declaró Gutiérrez.