Javiera Contador desconcertó a Gonzalo Ramírez: "No soy picá, pero me acuerdo"

La actriz y comediante Javiera Contador se prepara para el show que realizará en el Festival de Viña del Mar 2024 este lunes.

En este contexto, fue entrevistada por Mucho Gusto, donde fue consultada por las pifias que recibió en un show que dio en Coihueco.

"El morbo siempre vende más y a ustedes les consta en los matinales y las noticias. Lo malo siempre vende más que lo bueno", reflexionó junto a Andrés Caniulef.

"Lo que sí es lindo comprobar, es que hay mundo mucho más grande fuera de redes sociales", agregó.

Después todo se puso un poco más tenso, ya que Caniulef le dijo a la humorista que desde el estudio se encontraba Gonzalo Ramírez.

"La Karen y Gonzalo Ramírez están en el estudio, enviándote buenas vibras y buena onda, porque queremos que te vaya bien", dijo.

"Gonzalo Ramírez no muy trató muy bien la otra vez. Y yo no soy picá, pero me acuerdo", respondió ella.

Después de la entrevista, Doggenweiler quiso ahondar sobre lo ocurrido. "No sé por qué estaba tan enojada conmigo. No me acuerdo, pero nada, le deseo lo mejor", respondió Ramírez según información de La Cuarta.