Javiera Contador: Stefan Kramer me convenció, me dijo que este festival va a pasar a la historia

Este lunes se dio a conocer, junto con el anuncio de Maroon 5, el listado de artistas que estará en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, donde solo aparece una mujer: Javiera Contador.

La actriz estará debutando en Viña la noche del lunes 24 de febrero, la misma en que estarán Mon Laferte y Francisca Valenzuela, algo que la "alivia", aseguró a Cooperativa, debido a que "tengo una afinidad en lo personal (con ellas) entonces me es muy cómodo estar en una noche de puras mujeres".

Sobre el estallido social de nuestro país, Contador aseguró que en un comienzo "no estaba muy segura (de participar de Viña), entiendo y me pasa más físicamente y sicológicamente que encuentro que las demandas sociales son mucho más importantes, pero también he entendido, en la medida que hemos hecho, yendo a hacer humor a distintos lados de Santiago y todo, que llevar comedia, llevar la visión de nuestras cosas, hace que se logre un espacio que tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el arte y tiene que ver también con decir cosas de una forma que quizás no son las tradicionales".

"Voy a ser súper honesta, a mí Stefan Kramer me convenció mucho porque me dijo 'esto va a ser un festival súper importante, va a pasar a la historia, es importante que uno esté ahí, si a uno lo convocaron creo que hay una misión' y entonces lo sentí así y espero darlo todo", confesó.

Reginato: "Solamente música"

Quien hizo los anuncios de Viña fue la alcaldesa de la ciudad jardín, Virginia Reginato, quien descartó algún tipo de obertura inspirada en la crisis social que vive Chile.

"Para el festival va a ser solamente la música, yo creo que aquí, tengo entendido, podrá haber un homenaje a Camilo Sesto, pero estamos hablando del Festival de la Canción, una fiesta para la ciudad y el mundo entero", dijo.

La parrilla de artistas ya confirmada es la siguiente: