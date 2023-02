Kika Silva reveló el mensaje que le envió Cecilia Bolocco tras reutilizar su icónico vestido

La temática de la Gala del Festival de Viña del Mar fue ecológica, y es por ello que muchos de los asistentes decidieron ir con trajes sustentables e incluso reutilizados.

Ese fue el caso de la modelo Kika Silva, que impactó a los televidentes por llegar con el icónico vestido que usó Cecilia Bolocco en el mismo evento, pero en 2007.

Silva dijo que usar el vestido negro transparente, creado por el diseñador Rubén Campos, fue un honor y "es la mejor forma de retomar las galas y recordar que vuelve el Festival de Viña".

La misma Cecilia Bolocco contactó a la modelo a través de redes sociales: "Me mandó un mensajito, Cecilia no está en Chile, me dijo que lo tuvo que ver por internet. Me dijo: 'Muchas gracias por tu mensaje, lo disfruté, lo vimos por internet, te mando un beso gigante".