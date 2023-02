Luciana Salazar criticó fin del reinado del Festival de Viña: "Progesismo de cartón"

La modelo argentina Luciana Salazar, conocida popularmente como "Luli", cuestionó que este año se decidiera eliminar la elección a reina del Festival de Viña que, durante 40 años, la prensa acreditaba coronaba a la mujer más destacada del certamen veraniego.

La elección era organizada por el diario La Cuarta, pero este año la tradición de la votación y el posterior piscinazo no se realizará según confirmó Canal 13 que, en un reportaje, apuntó a que se debía a una "adaptación a los tiempos actuales", post pandemia y estallido, mientras que el exdirector del diario popular afirmaba esta semana que "la alcaldesa (Macarena Ripamonti) no quiere hacerlo, no se va a hacer".

Ante ello, "Luli" -quien fue elegida reina de Viña en 2005 cuando fue notera para el extinto programa de CHV "SQP"- manifestó en redes sociales: "Que absurdo que se elimine el piscinazo de la reina del Festival de Viña del Mar".

"Demagogia y progresismo de cartón, cuando los extremos rompen con las tradiciones que no afectan ni ofenden a nadie", añadió la trasandina.

La primera reina de Viña fue la copresentadora del festival, la chilena María Graciela Gómez, en 1979. Luego de ella pasaron nombres como Raffaella Carrà (1982), Xuxa (1990), Sofía Vergara (1994), Thalía (1997), Celia Cruz (2000), María Eugenia Larraín (2003), "Pampita" (2004), Tonka Tomicic (2006), Catherine Fulop (2009), Sigrid Alegría (2014), "Luli" Moreno (2016) y Rosita Piulats (2020), la última en ponerse la corona.