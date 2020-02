Luciano Pereyra sobre estallido social: “El pueblo cuando habla merece ser escuchado”

El cantante argentino Luciano Pereyra habló con los medios de comunicación previo a su presentación de mañana en la cuarta jornada del Festival de Viña. Recordemos que el cantante es la segunda vez que viene en calidad de jurado, la vez anterior fue en 2005.





El intérprete de "como tu" adelantó detalles del show que veremos este miércoles sobre la Quinta Vergara. "No tenemos tanto tiempo, pero si haremos un mix de las canciones nuevas que presentaremos, por ejemplo "Te estás enamorando de mí" o "Me mentiste" que son canciones de un nuevo disco y que lo vamos a dar a conocer este año. Luego de tantos años de carrera hay canciones que no pueden quedar afuera y será un como un combo de canciones", afirmó en rueda de prensa.

Luego reveló que le gustaría nuevamente cantar con su compañera de jurado Denise Rosenthal. En 2015 ya habían trabajado juntos para la grabación de la canción "Pon el alma en el juego", himno de la Copa América 2015. "Sería buenísimo trabajar de nuevo con Denise, alguna vez lo dije en un post en redes sociales. Me encantaría cantar con ella, tiene una voz muy dulce. También me gustaría hacer algo con Illapu, que siempre está en los festivales folclóricos de mi país"

El argentino también fue consultado por el estallido social por el que atraviesa Chile y que artistas como Mon Laferte y Francisca Valenzuela han ocupado el escenario de Viña para dar su opinión.



"Repudio cualquier hecho de violencia, no me gusta para nada la violencia. Sí me pongo de pie por un pueblo que necesita ser escuchado, aplaudo eso. Me encanta poder hablar y decir lo que uno siente, la libertad de expresión... tienen que ser escuchados en son de paz, porque le vandalismo no es necesario. El pueblo cuando habla merece ser escuchado, pero siempre con respeto", aseguró el cantante.