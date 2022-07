María Luisa Godoy sobre Viña 2023: "Tenemos muchas ganas de que salga muy bonito"

María Luisa Godoy tiene 7 meses de embarazo y no sólo está ansiosa por la llegada de su quinto hijo, sino porque tras el nacimiento deberá ponerse a trabajar de lleno en los preparativos del Festival de Viña 2023, certamen que conduce junto a Martín Cárcamo y que regresa luego de dos años suspendido por la pandemia.

La animadora de televisión y rostro de TVN contó cómo se han ido preparando con su compañero hasta ahora y cómo será la dinámica en un par de meses.

"Hemos tenido poquitas reuniones, y después de que tenga la guagua vamos a empezar a estar más full", expresó a Página 7.

Sobre sus looks, algo que siempre es muy esperado por la gente, Godoy afirma que no ha visto nada todavía, "porque con esta guata no me inspiro para ponerme un vestido", comentó.

María Luisa tiene altas expectativas sobre la nueva edición del Festival de Viña 2023: "Estoy muy contenta de poder volver a trabajar con todo el equipo de Viña y hacer el festival después de dos años que no se ha hecho, entonces todos tenemos muchas ganas de que salga muy bonito para la gente".