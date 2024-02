"Me afectó bastante": Javiera Contador abordó las pifias tras su paso por Coihueco

En una conferencia de prensa efectuada estre domingo, la humorista Javiera Contador no dejó pasar el bullado tema de las pifias que recibió en su paso por Coihueco a finales de enero.

Reconocida popularmente por su rol en "Casado con hijos", Contador, quien se presentará segunda noche del evento, el lunes 26 de febrero, reflexionó sobre el mal recibimiento de tal público algunos días atrás.

¿Qué dijo Javiera Contador por su desafortunado paso por Coihueco?

En el marco de las entrevistas previas de cara a esta nueva edición de Viña 2024, Contador confesó que no lo pasó precisamente bien en la presentación efectuada en la región de Ñuble, ya que le "afectó bastante".

"Entiendo el morbo que genera, uno no se cuestiona en el resto de su carrera, a mí me afectó bastante, se pasa mal, uno analiza y se pregunta ¿de qué sirve esto?, es un gran aprendizaje", analizó.

Incluso, Javiera Contador reconoció que al principio no estaba segura de participar: "Me fueron a ver del equipo del Festival y al principio dije que no, pero hubo un punto de inflexión donde pude decir que sí".

¿Cómo será la rutina de Javiera Contador en Viña 2024?

Javiera Contador aseguró que su show en la Quinta Vergara tendrá un enfoque diferente a sus presentaciones anteriores en el mismo certamen chileno, y que hizo algunos ajustes.

"Lo que más me gusta del show, es disfrutarlo", comentó Contador y además hizo un pronóstico en cuanto a la del desplante de sus colegas y claramente, ella misma. "No creo que las mujeres reciban más pifias que los hombres".