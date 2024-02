"Me calenté": Lucho Miranda habla de su interacción con Manuel Turizo

El comediante Lucho Miranda conquistó la cuarta noche del Festival de Viña con una divertida rutina de humor "oscuro", con la que logró llevarse la gaviota de plata y de oro para su casa.

La rutina marcada de chistes de inclusión, su paso por la Teletón, la ciudad de Vicuña, entre otros temas, además contó con la inesperada participación del cantante Manuel Turizo, miembro del jurado y participante de la primera noche del Festival.

El reguetonero mostró simpatía por Miranda desde que comenzó la rutina, reconociendo que lo conocía de antes y riendo en cada chiste que lanzaba. Afinidad que se consumó cuando Turizo subió al escenario a entregarle la gaviota de plata.

Al respecto, en la conferencia de prensa, Lucho Miranda bromeó con la situación y dijo "me calenté", desatando la risa entre los presentes. Sin embargo, un poco más serio, complementó que "fue muy bacán, muy inesperado. Yo jamás pensé que iba a haber esa interacción".

"Yo esa pregunta la hago normalmente, quién no me conoce. Yo pensé que me iba a responder una persona no del jurado, sino que alguien del público. Cuando vi a Manuel Turizo levantar la mano dije 'ah, me va a servir para el chiste'. Nunca pensé que tanto. Incluso me quitó luces", precisó sobre el chiste.

En esa misma línea, declaró que "bacán que se haya prestado para una rutina de humor, que lo haya disfrutado. De verdad que yo lo veía muy risueño, estaba pasándolo bien. Fue todo muy orgánico".