Mon Laferte y su emotivo discurso tras lo sucedido con Carabineros: "¿Es un delito expresar una opinión?"

En medio de su presentación en la Quinta Vergara, la cantante Mon Laferte se refirió al estallido social en nuestro país, en especial al episodio sucedido con Carabineros cuando la institución pidió a Fiscalía que la citara a declarar por sus dichos sobre los incendios en el Metro.

"Tenía mucho miedo, ¿es un delito expresar una opinión?", sostuvo. Además, sorprendió con otras emotivas palabras recordando su infancia en la población Gómez Carreño en Viña del Mar.

"Yo no sabía que hacer, tenía mucho miedo... y mucha gente me decía cancela, no se puede hacer una fiesta en medio de las injusticias sociales, de las violaciones a los DDHH, en medio del estallido...", lanzó.

"Soy hija de obrero y siempre supe que no podría estudiar", fue una de ellas, las que complementó sosteniendo que "muy poca gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad".