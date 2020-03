Ozuna está listo para Viña 2020: Vine a traer alegría a Chile que están pasando por una situación fuerte

Ozuna pisará el escenario de la Quinta Vergara como el exponente de la música urbana para esta edición y será el encargado de dar inicio a la noche final del certamen. Durante la conferencia de prensa hablo del rol social de la música.



"Están maltratando a los niños, a las mujeres. Se está viendo tan cruel y nosotros tenemos que poner de nuestra parte y enseñar. Nosotros los artistas tenemos que llevar ese mensaje, que cantemos una letra que sea un poco fuerte no significa que nuestro corazón no esté ahí para que las cosas pasen bien. Desear el bien para que los niños aprendan o que se reflejen en nosotros, entregar una enseñanza bien grande para todos" expresó el puertorriqueño.



El compositor también se refirió a la tendencia de usar extractos de canciones antiguas en los reggeatones actuales, que musicalmente se conocen como 'sampler'.



"La música siempre trasciende. Lo vintage siempre ha trascendido, siempre ha sido marca, siempre ha sido trending. Lo que pasa es que van pasando los años y lo que era del 99, no es lo mismo en el 2020, 2015 (...) no es algo nuevo, es algo que siempre se ha usado. Es parte de mantener la música y la cultura, de mantener nuestro reggaeton, el dancehall, los reyes jaiquinos. Mantenerlo vivo", indicó.



Ozuna llega al Festival de Viña como el único representante de la música urbana de esta versión y la responsabilidad de ser un digno exponente del género también es una de sus metas durante el espectáculo.



"Es algo que me disfruto mucho, se que la gente lo va a disfrutar mucho y va a sentir la alegría del gozo. No hay nada que nos haga diferentes sino cantar todos esos éxitos, todos esos temas de mis comienzos, el proceso, cómo fue". Indicó.



"Me tomo la responsabilidad de llevar un buen mensaje, un show de altura. Yo llevaba dos años y medio sin venir a Chile. Qué mejor presentación que venir a Viña donde esta viendo el mundo completo. Vine a traer alegría a Chile que están pasando por una situación fuerte, como lo esta pasando Republica Dominicana, Puerto Rico y pasa en el mundo también. Vine a traer alegría, paz, mucho amor. A traer lo que chile me ha dado todo el tiempo, que abriéndome las puertas de su país con mucho amor", afirmó.



Ozuna se presentará este viernes 28 junto a Pedro Rminot, Denise Rosenthal y Noche de Brujas.