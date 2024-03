"Quedé como un facho que no se ríe": La llamada de Repenning a Freire tras viralizado momento

La semana festivalera en su edición de 2024 dejó varios momentos para el recuerdo, uno de ellos la reacción de José Luis Repenning a la rutina de Sergio Freire.

En medio de su rutina, una de esas instancias que llamó la atención de usuarios y televidentes ocurrió cuando la cámara apuntó al conductor de "Tu día", quien aparentaba no estar muy contento por el show del exClub de la comedia.

Si bien posteriormente el "Repe" salió a comentar el motiva detrás de su reacción que se convirtió en meme, por su parte Freire aclaró qué fue lo que le dijo el periodista al respecto.

¿Qué dijo Sergio Freire por la cara de "aburrido" de Repenning durante su rutina?

Durante el programa "Arriba Viña" de este viernes, Repenning llamó al comediante para aclarar el viralizado momento.

"Me acaba de llamar Repe, a través del celular de la Karla (Constant), diciéndome:

'Sergio, están diciendo que yo no me reí, quedé como un facho que no se ríe...'", citó Freire sobre la conversación que tuvo con el periodista.

Por su lado, Sergio Freire comentó qué le respondió. "Yo le dije que no se preocupara porque yo lo vi riéndose todo el rato, lo vi al final parado aplaudiendo. Así que de verdad está todo bien".