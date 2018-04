Rafael Araneda y licitación de Viña: "Ojalá que esta alianza le siga dando fuerza al Festival"

El animador Rafael Araneda se refirió por primera vez a la licitación por los derechos del Festival de Viña del Mar, proceso en el cual asoma como ganadora la alianza conformada por TVN, Canal 13 y Fox.

En conversación con el programa "Intrusos", Araneda aseguró que "ojalá que esta nueva alianza le de más fuerza aún a la que nosotros le veníamos dando, porque la verdad es un evento muy bonito para el país".

Tras conocerse el alto monto con el que postuló el conjunto de canales, en Chilevisión despidieron a varios miembros del equipo del Festival de Viña, incluído su director Álex Hernández.

"Nosotros como equipo, hoy mermado en el sentido de que no vamos a trabajar juntos porque se fueron del canal, cosa que me duele bastante, estamos con la esperanza de que el fondo siga creciendo el Festival", agregó el conductor de TV.

Por estos días el equipo de Rafael Araneda negocia con los ejecutivos de TVN para abrochar su llegada al canal estatal, con el objetivo de continuar al mando del Festival de Viña del Mar.

"Yo he tratado de manterme al margen de los rumores que me comentaban amigos y gente conocida, porque si uno se dedica a contestar el teléfono no utiliza los momentos y no lo pasa bien", dijo el animador de "La Mañana en Chilevisión".

Su esposa apoya el cambio

"Intrusos" también conversó con Marcela Vacarezza, la esposa de Araneda, sobre la posibilidad de llegar a TVN. "Obviamente me gustaría que siguiera con la conducción de Viña", dijo la panelista de televisión.

Sobre dejar Chilevisión, Vacarezza aseguró que "no es dejar todo. Los ejecutivos son bien fríos y uno también tiene que serlo, porque te echan de un momento a otro. Es eso, es trabajo".

"Siempre hay que velar por donde uno va a estar mejor", finalizó.