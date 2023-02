"Respetaré también lo tradicional": La costumbre festivalera que Tita Ureta promete cumplir si sale embajadora

Este miércoles se cerrarán las votaciones para elegir al embajador o embajadora de Viña 2023, concurso realizado en reemplazo de la reina del Festival, con Tita Ureta liderando las preferencias.

Por esto, en una entrevista con La Hora, la deportista y periodista de Canal 13 prometió mantener una antigua tradición del Festival: el piscinazo.

"Le pedí de hecho a nuestro jefe si me lo podía tirar en el mar, eso me gustaría a mí...o sea, lo tradicional lo puedo respetar, pero también pediría que me respeten a mí y que me pueda tirar al mar", dijo Ureta al respecto.

La panelista de Juego Textual además reveló que estar emocionada por su participación, confesando que ser monarca del certamen es "uno de sus sueños".

"Hay que proponerse cosas en la vida (...) yo dije 'yo quiero ser reina de Viña' y y siempre lo fui diciendo, dijeron que no se iba a hacer y les dije 'no sé, le cambiarán el nombre...embajadora', yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser...y entre medio me tiraba unos piqueros todos glamurosos", contó.