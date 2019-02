Ricardo Meruane opinó de Jani Dueñas en Viña: "Lo encontré notable"

Luego del fallido show de Jani Dueñas en Viña, que terminó con ella víctima del "monstruo", quien quiso opinar fue un experto en el tema, Ricardo Meruane, el que fracasó rotundamente en la Quinta Vergara en 2011 y luego tuvo una mala revancha en 2016.

El humorista destacó la actitud de su colega. "Que se mantuviera ahí, igual lo encontré notable", dijo a La Cuarta, aunque le advirtió que "es un proceso que igual necesita un duelo, es lo mismo que cuando se muere un ser querido".

"No sé cómo se lo irá a tomar ella, pero lo que hice yo es que uno se replantea y son sensaciones bien potentes, no muy gratas porque uno siente que no vale nada lo que uno hizo en sus años de carrera", agregó.

Meruane remarcó que "todos nos hemos pegado un porrazo, pero en Viña la cosa es distinta porque uno quema un show completo, y si uno queda en la retina es peor".

El comediante que popularizó la frase "gracias no se molesten" entregó un último consejo: "Tiene que mirar todo fríamente, reconocerlo y sanarse, todo lo cura el tiempo. Hay que siempre estar en contacto con la gente, porque uno siempre está produciendo papas hay que tener donde venderlas o si no se pudren, siempre se está creando. Entonces si no hay donde, hay que pasárselas a algunos colegas o ponerlas en Facebook".