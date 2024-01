Ripamonti anunció cambios en el Festival para evitar caso Peso Pluma en el futuro

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a la polémica suscitada a raíz de la presencia del cantante Peso Pluma en Viña 2024.

Luego de que la organización del evento confirmara por segunda vez la actuación del mexicano, la autoridad aseguró que tomarán medidas para evitar que un caso como este ocurra en el futuro.

"Tomaremos todas las medidas necesarias, para que en un futuro, situaciones como estas no vuelvan a ocurrir, considerando que tendremos nuevas bases de realización del Festival", indicó, sin dar detalles de cuáles serán esas medidas.

Este 2024 expira el periodo de cuatro años de concesión que actualmente mantiene la alianza formada por TVN y Canal 13, por lo que a mediados de año se informará cuál será el próximo canal organizador del Festival de Viña del Mar.

El municipio no puede intervenir

Sobre la decisión de tener o no a Peso Pluma, la alcaldesa sostuvo que esa responsabilidad no recae en el municipio. "Se mencionaron las normas que regulan la concesión y se aclaró que el municipio no tiene injerencia alguna en este momento, es más, que las oportunidades de oponerse ya no existían y que ambos canales tomaban la decisión de seguir", señaló.

"Con todo, exigimos que las presentaciones de todos los artistas se sujeten estrictamente a la línea editorial del Festival de Viña del Mar, el que es patrimonio de la ciudad y de Chile", recalcó Macarena Ripamonti.