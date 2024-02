Sergio Freire vuelve a Viña: "La pifia es falta de respeto pero no puedo cambiarla"

En la jornada de este jueves, Sergio Freire será el humorista del Festival de Viña y en la previa habló sobre sus colegas y su regreso a la Quinta Vergara.

El ex Club de la Comedia habló sobre sus antecesores en esta edición 2024, como el fallido show de Javiera Contador y el éxito de Luis Slimming.

"La pifia es una falta de respeto pero no puedo cambiarla. Es parte de la idiosincrasia de los chilenos. Lo que no me gusta es que es un análisis inmediato que se le hace a la comedia, no así a la música", expresó Freire.

Asimismo, afirmó que "Chile tiene a los mejores comediantes porque tienes que trabajar muchísimo porque es el único lugar donde pifian".

"Lo que mostró Luis Slimming fue muy diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a ver en stand up. Me gusté y lo disfrute mucho", expresó.

Sobre su regreso a Viña luego de su debut en 2018, dijo que en esta ocasión "me invitaron con mucho tiempo. Venimos trabajando con el equipo para hacer cosas muy especiales y por fin dejar estos chistes, que una vez uno va a Viña quedan ahí y no se vuelven a decir, es como dejar algo que uno quiere mucho".