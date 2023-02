Alejandro Fernández aclaró supuesto video cantando borracho: "Se salió de contexto"

El cantante Alejandro Fernández salió a aclarar los videos en los que supuestamente aparece cantando en estado de ebriedad y los cuales llevan varios meses circulando en redes sociales.

En su conferencia de prensa previa a su show en el Festival de Viña del Mar 2023, el mexicano fue consultado sobre estas imágenes en las que aseguró que "no había probado una gota de alcohol".

"No sé si era el estrés o el problema de la partida de mi padre. Dejé de tomar estos dos, tres meses con mi familia -no es que antes estuviera borracho. Los chismes corren rápido", agregó, descartando estar ebrio.

Fernández explicó que justo en ese momento tuvo que interpretar algunos de los temas que cantaba con su fallecido padre, el cantante Vicente Fernández.

"Me ganó la emoción, la emoción de que Alex (su hijo) estuviera cantando, me recordó a mi padre. Empecé a llorar, abracé a mi hijo y me agarré llorando como bebé por todos los recuerdos. Para terminarla de joder, me quedé con los ojos hinchados de llorar", indicó, aunque reconoció que "físicamente no me veía bien tan bien".

Alejandro Fernández sobre video q lo muestra supuestamente ebrio: dice q solo estaba emocionado y q había llorado al ver a su hijo cantar y “me recordó a mi padre”. Agrega que le servirá para “medir mis sentimientos” @Cooperativa pic.twitter.com/cvs2J5Q09f — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) February 20, 2023

"Todo se empezó a salir de contexto, yo creo que empezaron a ver... evidentemente la gente que subió eso no me quiere, o que me quiere ver mal. Usaron los únicos momentos en donde me veía re mal", sostuvo el intérprete de "Me dediqué a perderte".

Finalmente Alejandro Fernández concluyó que "fue una cosa que aprendí, que sucedió (...) no quiero decir que nunca más me va a pasar, porque ya me pasó dos veces, pero sí me sirvió de experiencia. Lo que quiero que entiendan que no fue algo premeditado