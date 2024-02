¿Quiénes son las cantantes que acompañaron a Andrea Bocelli en Viña 2024?

En un aplaudido show, el cantante italiano Andrea Bocelli se presentó este lunes en el Festival de Viña del Mar 2024. ¿Pero quiénes son los artistas que lo acompañaron en la Quinta Vergara?

Larisa Martínez y Pia Toscano, las cantantes que acompañaron a Andrea Bocelli en Viña

Una de las primeras cantantes en subir al escenario junto al renombrado tenor fue la soprano puertorriqueña Larisa Martínez, quien es parte de sus giras hace más de tres años. Como solista, se ha presentado en importantes recintos a nivel mundial, como Carnegie Hall y Madison Square Garden.

En otras canciones, también acompañó a Bocelli la estadounidense Pia Toscano, ex participante del programa de talentos "American Idol". La cantante se sumó a las interpretaciones de temas como "All by myself" y "Vivo per lei (Vivo por ella)".

El violín de Caroline Campbell en Viña

Otra artista que destacó fue la violinista estadounidense Caroline Campbell, quien ha tocado junto a destacadas orquestas por el mundo, además de participar en shows de artistas de la talla de Sting, Barbra Streisand, Steven Tyler, Adam Levine, Michael Bublé y Rod Stewart, entre otros.

En el concierto se vivió además un especial momento, cuando el hijo de Andrea Bocelli, Matteo, también fue uno de los invitados de la jornada.