"Ultraderecha coordinada con Bisbal": la explicación de Florcita Motuda al revés de Jani Dueñas

Hasta la política llegó la rutina de Jani Dueñas en el Festival de Viña. El diputado Florcita Motuda reveló su explicación del fracaso de la comediante en la Quinta Vergara.

El honorable escribió en su cuenta de Twitter una posible razón para que el "Monstruo" devorara a Dueñas en uno de los momentos más llamativos de la edición 2019 del festival.

"Querida Jani, creo que fuiste objeto de la ultraderecha que estaba coordinada con (David) Bisbal y personas convocadas para show armado contra Venezuela", dijo el diputado.

"Tú no habías empezado y ya te pifiaban... mira el video, me sucedió lo mismo cuando actué en Viña después del 'Vals del NO'", expresó Florcita Motuda.