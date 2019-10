Virginia Reginato tras anuncio de Ricky Martin: "Es muy importante que siga viniendo"

Seis años después de haberse presentado en la Quinta Vergara, el puertorriqueño Ricky Martin regresará al Festival de Viña como uno de los nombres fuertes del evento para la edición 2020.

Será la sexta ocasión del cantante en el escenario viñamarino, un anhelo tanto de los seguidores chilenos como de la propia alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato.

"Es un artista muy esperado, muy solicitado. Y por supuesto por fin viene. Indudablemente es muy importante que siga viniendo, está vigente, la gente lo quiere, lo pide y lo solicita", dijo la alcaldesa a Cooperativa.

"Yo he tenido la oportunidad de estar con él y de verdad es una persona muy agradable, un artista muy humilde y muy sencillo, es un agrado compartir con él", contó.

Martin es uno de los nombres insignes de la historia del Festival ¿Habrá un regalo especial para el cantante? "Acabamos de confirmar que viene, así que por supuesto hay que prepararle una bienvenida importante y ver cómo las fans se están preparando. Puede ser, todavía no lo hemos conversado", respondió.

Finalmente, es de conocimiento público su deseo de tener a Shakira en la Quinta Vergara. "La verdad es que ha sido mi sueño. Personalmente la he invitado a que venga al Festival pero no lo hemos conseguido. Yo no sé si no lo tiene pensado o qué pasará. No hay que perder nunca las esperanzas", sentenció.