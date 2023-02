"Te lo recomendé tarde": El chiste "cruel" con el que Laila Roth hizo referencia a episodio de infidelidad que vivió Yamila Reyna en Viña 2023

Durante su rutina en la última jornada del Festival de Viña 2023, Laila Roth tiró una "talla cruel" a Yamila Reyna, haciendo referencia a la infidelidad de su expareja Diego "Mono" Sánchez.

En medio de su presentación, la comediante argentina contó tener una relación de confianza con su esposo, señalando: "Nos confiamos cosas básicas que todas las parejas deberían hacer, no nos revisamos los celulares por ejemplo".

Segundos después, Roth recordó el amargo episodio vivido por su compatriota, donde Reyna descubrió la infidelidad del arquero tras la filtración de comprometedores mensajes que este último envió a otra mujer.

"Yamila, te lo recomendé tarde", dijo la humorista, sacando carcajadas en la Quinta Vergara y haciendo que las cámaras enfocaran a la aludida.

"Pero no hay que revisar celulares, capaz que no lo revisaste, te lo mandó la gente porque es mala", finalizó la trasandina, que no logró convencer al "Monstruo".