Tini muestra agradecimiento tras su confirmación en Viña 2023: "La gente de Chile me conoce desde chiquita"

Hoy fueron revelados los artistas que completarán la parrilla para el Festival de Viña, y el show de la cantante trasandina Tini estará a cargo de la inauguración de la primera noche del espectáculo.

Al respecto, la vocalista manifestó su agradecimiento tras ser escogida para arrancar la jornada en su debut, que tendrá en el cierre a María Becerra, artista que cuanto a reconocimiento va a la par con su colega argentina.

"La gente de Chile me conoce desde que yo soy muy chiquita, y los fans me acompañaron incondicionalmente en cada etapa de mi vida, y me conocen de verdad, me conocen un montón", relató en conversación con T13.

Tini enfatizó que es el público nacional el que se debe llevar el reconocimiento "porque sé que son un factor muy grande para que hoy yo pueda estar yendo a Chile a cantar".